மாவட்ட செய்திகள்

கனமழையால் 17 ஆயிரம் எக்டேர் சம்பா தாளடி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன + "||" + 17,000 hectares of samba and sorghum crops have been affected by the heavy rains

கனமழையால் 17 ஆயிரம் எக்டேர் சம்பா தாளடி பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன