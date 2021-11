மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளத்தை வேடிக்கை பார்த்தபோது தாய் கண்முன் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட 5 வயது சிறுவன் + "||" + 5-year-old boy who was swept away by a river in front of his mother

வெள்ளத்தை வேடிக்கை பார்த்தபோது தாய் கண்முன் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட 5 வயது சிறுவன்