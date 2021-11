மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்க முன்வர வேண்டும் + "||" + We have to come forward to provide essential items to the public affected by the rains

