மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கூடுதலாக 200 சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + MK Stalin started an additional 200 special medical camps in the areas of Chennai Corporation

சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் கூடுதலாக 200 சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்