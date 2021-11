மாவட்ட செய்திகள்

முழு கொள்ளளவை எட்டியதால் கிருஷ்ணாபுரம் அணை நீர் 10-வது முறையாக திறப்பு - கரையோரம் உள்ள மக்களுக்கு எச்சரிக்கை + "||" + Krishnapuram Dam water opens for 10th time as it reaches full capacity - Warning to the people along the coast

முழு கொள்ளளவை எட்டியதால் கிருஷ்ணாபுரம் அணை நீர் 10-வது முறையாக திறப்பு - கரையோரம் உள்ள மக்களுக்கு எச்சரிக்கை