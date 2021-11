மாவட்ட செய்திகள்

தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து இருப்பதால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கரையோரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளனர் + "||" + Residents along the banks of the Thoothukudi district have been advised to move to safer places as the water level in the Tamiraparani river is increasing

தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து இருப்பதால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கரையோரங்களில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளனர்