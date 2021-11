மாவட்ட செய்திகள்

மின்கம்பி அறுந்து வயலில் விழுந்ததில் மின்சாரம் தாக்கி 8 மாடுகள் சாவு + "||" + 8 cows were electrocuted when they fell in the field after cutting the power line

