அன்னவாசல் பெரியகுளம் நிரம்பியது:இளைஞா்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்பள்ளத்தில் வேன் சிக்கியது + "||" + The young people cut the cake and celebrated

