மாவட்ட செய்திகள்

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட 500 குடும்பங்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள்; கவிஞர் வைரமுத்து வழங்கினார் + "||" + Relief items for 500 families affected by the rains; Presented by Poet Vairamuthu

மழையால் பாதிக்கப்பட்ட 500 குடும்பங்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள்; கவிஞர் வைரமுத்து வழங்கினார்