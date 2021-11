மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே அரியநாயகிபுரம் தோட்டத்தில் பதுக்கி வைத்திருந்த 350 மூட்டை ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது + "||" + 350 bags of ration rice confiscated from Ariyanayakipuram estate near Srivaikuntam

ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே அரியநாயகிபுரம் தோட்டத்தில் பதுக்கி வைத்திருந்த 350 மூட்டை ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது