மாவட்ட செய்திகள்

செம்மஞ்சேரி பகுதியில் மழை வெள்ளம் வடியாததால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + The public is suffering due to the lack of rain in the Chemmancheri area

செம்மஞ்சேரி பகுதியில் மழை வெள்ளம் வடியாததால் பொதுமக்கள் அவதி