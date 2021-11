மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு பகுதியில் மழைநீர் வடியாததால் நோய் பரவும் அபாயம் + "||" + Risk of spreading the disease due to lack of rainwater

குடியிருப்பு பகுதியில் மழைநீர் வடியாததால் நோய் பரவும் அபாயம்