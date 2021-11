மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி பகுதியில் நாளைமறுநாள் மின்தடை செய்யப்படுகிறது + "||" + There will be a power outage in the Kovilpatti area the next day

