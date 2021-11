மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகே காரில் ஆடு திருடிய 2 பேரை போலீசார் கைது செய்து, அவர்களிடம் இருந்து ரூ 50 லட்சம் மதிப்புள்ள 3 கார்கள், 14 ஆடுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன + "||" + Police have arrested 2 persons for stealing goats from a car near Vilathikulam and seized 3 cars and 14 goats worth Rs 50 lakh from them

விளாத்திகுளம் அருகே காரில் ஆடு திருடிய 2 பேரை போலீசார் கைது செய்து, அவர்களிடம் இருந்து ரூ 50 லட்சம் மதிப்புள்ள 3 கார்கள், 14 ஆடுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன