மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்வதற்காக குடோனில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 28 ஆயிரத்து 400 லிட்டர் டீசல் மற்றும் டேங்கர் லாரி, லோடு ஆட்டோ ஆகியவற்றை குடிமைப் பொருள் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் + "||" + Police have seized 28,400 liters of diesel and a tanker truck and a load auto from a stockpile for sale in Thoothukudi

