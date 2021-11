மாவட்ட செய்திகள்

காயல்பட்டினத்தில், தொழில் செய்வதற்கு தந்தை கார் வாங்கி தராததால் மனமுடைந்த வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் + "||" + In Kayalpattinam, a young man committed suicide by hanging himself after his father refused to buy a car to work

