மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு ஒரு லட்சத்து 47 ஆயிரத்து 700 மரக்கன்றுகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் + "||" + Collector Senthilraj said that one lakh 47 thousand 700 saplings will be provided free of cost to the farmers of Thoothukudi district

