மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வலியுறுத்தி வருகிற 22ந் தேதி பாஜனதா சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார் + "||" + Annamalai, the state leader of the BJP, has said that a protest will be held on behalf of the BJP on the 22nd demanding a reduction in petrol and diesel prices in Tamil Nadu

