மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்றில் நீந்திச்சென்று இறந்தவரின் உடலை புதைக்கும் அவலம் + "||" + It is a pity to bury the body of a person who swam in the river and died

ஆற்றில் நீந்திச்சென்று இறந்தவரின் உடலை புதைக்கும் அவலம்