மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டுறவு துறையில் தவறு செய்பவர்கள் ஜெயிலுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் + "||" + Those who err in the co-operative sector will be sent to jail

கூட்டுறவு துறையில் தவறு செய்பவர்கள் ஜெயிலுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள்