மாவட்ட செய்திகள்

குற்றாலத்தில் அனுமதி இல்லாததால்ஆரியங்காவு அய்யப்பன் கோவிலில் விரதம் தொடங்கிய பக்தர்கள் + "||" + Devotees fasting in evening at the Ariyankavu Ayyappan Temple

குற்றாலத்தில் அனுமதி இல்லாததால்ஆரியங்காவு அய்யப்பன் கோவிலில் விரதம் தொடங்கிய பக்தர்கள்