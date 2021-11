மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் 30 டன் காப்பர் கழிவுகளை திருடிய 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் + "||" + Three persons have been arrested for stealing 30 tonnes of copper waste in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் 30 டன் காப்பர் கழிவுகளை திருடிய 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்