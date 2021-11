மாவட்ட செய்திகள்

காய்கறிகளை பாலீஷ் செய்து விற்றால் கிலோவுக்கு ரூ.5 கூடுதலாக கிடைக்கும் + "||" + Vegetables can be polished and sold for an additional Rs 5 per kg

காய்கறிகளை பாலீஷ் செய்து விற்றால் கிலோவுக்கு ரூ.5 கூடுதலாக கிடைக்கும்