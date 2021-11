மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் வியாபாரியிடம் 55 ஆயிரம் ரூபாய் வழிப்பறி செய்த 3 கொள்ளையர்களை போலீசார் தேடிவருகின்றனர் + "||" + Police are searching for 3 robbers who swindled Rs 55,000 from a trader in Kovilpatti

கோவில்பட்டியில் வியாபாரியிடம் 55 ஆயிரம் ரூபாய் வழிப்பறி செய்த 3 கொள்ளையர்களை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்