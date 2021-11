மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் கடற்கரையில் நேற்று இரவு கார்த்திகை தீப திருநாளை முன்னிட்டு சொக்கப்பனை கொளுத்தப்பட்டது + "||" + Chokappana lit on the beach of Thiruchendur Subramania Swami Temple on the occasion of Karthika Deepa Thirunal

