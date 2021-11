மாவட்ட செய்திகள்

மின்மோட்டார்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் குடிநீர் வழங்குவதில் சிக்கல் + "||" + Problem in providing drinking water as electric motors are submerged in water

மின்மோட்டார்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் குடிநீர் வழங்குவதில் சிக்கல்