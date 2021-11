மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு + "||" + Heavy rains in Thiruvannamalai district have affected the normal life of the people

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு