மாவட்ட செய்திகள்

பாலாற்றில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் வெள்ளம்; வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட பம்ப் ஆபரேட்டர் கதி என்ன? + "||" + Flooding in the Milky Way; What is the fate of the pump operator who was swept away in the flood?

பாலாற்றில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் வெள்ளம்; வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட பம்ப் ஆபரேட்டர் கதி என்ன?