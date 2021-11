மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில்சாலைகளில் சுற்றித்திரிந்த மாடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் + "||" + In Dindigul Corporation Fines for owners of cows roaming the roads

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில்சாலைகளில் சுற்றித்திரிந்த மாடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம்