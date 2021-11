மாவட்ட செய்திகள்

மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 5 கிராம மக்களுக்கு உணவு + "||" + Food for 5 villagers affected by the monsoon floods

மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 5 கிராம மக்களுக்கு உணவு