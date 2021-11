மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் கிரீன் சர்க்கிள் பகுதியில் குளம்போல் தேங்கிய வெள்ளம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி + "||" + Motorists in Vellore Green Circle area are suffering due to the floods

வேலூர் கிரீன் சர்க்கிள் பகுதியில் குளம்போல் தேங்கிய வெள்ளம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி