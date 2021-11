மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 193 தாலுகாக்களில் 4 மடங்கு அதிக மழை + "||" + 4 times more rainfall in 193 talukas in Karnataka

கர்நாடகத்தில் 193 தாலுகாக்களில் 4 மடங்கு அதிக மழை