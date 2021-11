மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விமான நிலைய ஒப்பந்த பெண் ஊழியர் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது + "||" + The incident in which an airport contract female employee tried to set fire to the Thoothukudi Collector's office has caused a stir

தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விமான நிலைய ஒப்பந்த பெண் ஊழியர் தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது