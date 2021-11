மாவட்ட செய்திகள்

சமத்துவபுரத்தில் அரசு வழங்கிய வீடுகளை விற்ற பயனாளிகள் + "||" + Beneficiaries who sold houses provided by the government in Samathuwapura

சமத்துவபுரத்தில் அரசு வழங்கிய வீடுகளை விற்ற பயனாளிகள்