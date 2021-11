மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி, நெல்லை மாவட்டத்தில் நேற்று பெய்த மழைக்கு திருச்செந்தூர் கோவில் கடற்கரை தடுப்பு சுவர் இடிந்து விழுந்தது + "||" + The Thiruchendur temple beach retaining wall collapsed due to heavy rain in Thoothukudi, Nellai district yesterday

