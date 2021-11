மாவட்ட செய்திகள்

குளத்தூர் அருகே காரில் கடத்தப்பட்ட 35 மூட்டை ரேஷன் அரிசி போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது + "||" + Seizure of 35 bundles of ration rice smuggled in a car near Kulathur

குளத்தூர் அருகே காரில் கடத்தப்பட்ட 35 மூட்டை ரேஷன் அரிசி போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது