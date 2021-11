மாவட்ட செய்திகள்

பாதி விலைக்கு தங்கம் தருவதாக கூறி வியாபாரியிடம் ரூ.10 லட்சம் மோசடி + "||" + Rs 10 lakh fraud against a trader claiming to give gold at half price

பாதி விலைக்கு தங்கம் தருவதாக கூறி வியாபாரியிடம் ரூ.10 லட்சம் மோசடி