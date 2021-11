மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளூர் வாகனங்கள் கட்டணமின்றி செல்ல அனுமதிக்கக்கோரி, கயத்தாறு சுங்கச்சாவடியை முற்றுகையிட முயன்ற பொதுமக்கள் 48 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் + "||" + Police arrested 48 civilians who tried to storm the Kayathar toll booth, demanding that local vehicles be allowed to pass free of charge

உள்ளூர் வாகனங்கள் கட்டணமின்றி செல்ல அனுமதிக்கக்கோரி, கயத்தாறு சுங்கச்சாவடியை முற்றுகையிட முயன்ற பொதுமக்கள் 48 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்