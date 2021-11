மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் மோட்டார் சைக்கிளில்வைத்திருந்த ஒரு லட்சத்து 65 ஆயிரத்தை திருடிட மர்ம நபரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர் + "||" + On a motorbike in Kovilpatti Rs 1 lakh and 65 thousands stolen in possession

கோவில்பட்டியில் மோட்டார் சைக்கிளில்வைத்திருந்த ஒரு லட்சத்து 65 ஆயிரத்தை திருடிட மர்ம நபரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்