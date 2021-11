மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி, நெல்லை, தென்காசி மாவட்டங்களில் விடிய, விடிய சாரல் மழை பெய்தது + "||" + Thoothukudi, Nellai and Tenkasi districts received heavy rain in the morning and early morning

