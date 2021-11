மாவட்ட செய்திகள்

மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு விரைவில் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் - மந்திரி ஆர்.அசோக் உறுதி + "||" + Relief funds will be provided to farmers soon

