மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் கன மழை; 2 வீடுகள் இடிந்தனமீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை + "||" + Heavy rain in the district; 2 houses were demolished

மாவட்டத்தில் கன மழை; 2 வீடுகள் இடிந்தனமீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை