தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரி வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீரில் நடந்து சென்று அமைச்சர் கீதாஜீவன், கலெக்டர்செந்தில்ராஜ், மாநகராட்சி ஆணையாளர் சாருஸ்ரீ ஆகியோர் ஆய்வு செய்து, வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுத்தனர்

தூத்துக்குடி அரசு ஆஸ்பத்திரி வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள மழைநீரில் நடந்து சென்று அமைச்சர் கீதாஜீவன், கலெக்டர்செந்தில்ராஜ், மாநகராட்சி ஆணையாளர் சாருஸ்ரீ ஆகியோர் ஆய்வு செய்து, வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுத்தனர் + "||" + Minister Geethajeevan, Collector Senthilraj and Corporation Commissioner Sarusree inspected the stagnant rain water at the Thoothukudi Government Hospital premises and took action to evacuate it

