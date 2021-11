மாவட்ட செய்திகள்

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பலத்த மழை வைகை அணையில் 14 மதகுகள் வழியாக தண்ணீர் வெளியேற்றம் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ளஅபாய எச்சரிக்கை + "||" + Heavy rain in catchment areas Water discharge through 14 canals in Vaigai Dam Extreme levels of flood danger were announced

