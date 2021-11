மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் அதிமுகவினருக்கு விருப்பமனு வினியோகத்தை நேற்று முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ, எஸ்பி சண்முகநாதன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் + "||" + Former ministers Kadambur Raju and SP Shanmuganathan yesterday started distributing nominations to AIADMK candidates who want to contest in the local government elections in the Thoothukudi district

