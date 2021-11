மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் மழைநீர் முழுமையாக வடிந்ததால் இயல்பு நிலை திரும்பியதை தொடர்ந்து, பக்தர்கள் வழக்கம்போல் சாமி தரிசனம் செய்தனர் + "||" + Following the return to normalcy of the Thiruchendur Murugan Temple due to complete drainage of rain water, devotees performed Sami darshan as usual

