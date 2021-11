மாவட்ட செய்திகள்

குளமாக மாறிய நெல்லை சந்திப்பு; பொதுமக்கள் கடும் அவதி + "||" + Meeting the paddy that turned into a pond; The public suffers severely

குளமாக மாறிய நெல்லை சந்திப்பு; பொதுமக்கள் கடும் அவதி