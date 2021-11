மாவட்ட செய்திகள்

கற்பழிப்புக்கு உள்ளானதால் கர்ப்பம் அடைந்த சிறுமியின் வயிற்றில் வளரும் 24 வார கருவை கலைக்க அனுமதி - கர்நாடக ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Permission to abort a 24-week-old fetus developing in the baby womb

