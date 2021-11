மாவட்ட செய்திகள்

இனிமேல் தலித்துகளிடம் காங்கிரசின் ஏமாற்று வேலை எடுபடாது - மந்திரி கோவிந்த் கார்ஜோள் பேச்சு + "||" + The deception of the Congress will no longer be taken up by the Dalits

இனிமேல் தலித்துகளிடம் காங்கிரசின் ஏமாற்று வேலை எடுபடாது - மந்திரி கோவிந்த் கார்ஜோள் பேச்சு