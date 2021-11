மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றை தூர்வாரியபோது மண் சரிந்து தொழிலாளி பலி + "||" + When the well was dug the soil collapsed and killed the worker

கிணற்றை தூர்வாரியபோது மண் சரிந்து தொழிலாளி பலி